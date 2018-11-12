В МИДе назвали условия участия талибов в переговорах с Кабулом

Группировка «Талибан» (запрещена в России) готова приступить к переговорам с властями Афганистана при условии соглашения с США о графике вывода войск из страны. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов.

Кроме того, талибы потребовали освобождения всех политических заключенных и отмены санкций, которые были введены против них еще в 1990-х годах, передает ТАСС.

Кабулов добавил, что представители «Талибан» дали согласие на участие в следующем заседании московского формата консультаций по Афганистану.

Второе заседание консультаций по Афганистану в Москве прошло 9 ноября. В дискуссии приняли участие заместители глав внешнеполитических ведомств и спецпредставители России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и США. К ним впервые присоединилась делегация Политического офиса движения талибов в Дохе.

Московский формат — новая площадка, созданная в 2017 году. Она предусматривает проведение консультаций по вопросу национального примирения в Афганистане путем ведения диалога между официальным Кабулом и движением «Талибан».