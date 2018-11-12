В МИДе назвали прорывом встречу по Афганистану в Москве

Встреча по Афганистану в Москве, где впервые присутствовали представители запрещенного в России движения «Талибан», стала прорывом и первым шагом к дальнейшим полноформатным мирным переговорам.

Об этом 12 ноября сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в ходе пресс-конференции. Он уточнил, что Кабул потребовал прямых переговоров с «Талибаном» на полях московских консультаций, но талибы отказались.

Руководство радикального движения не намерено контактировать с правительством Афганистана, которое считает поставленным американцами, пояснил Кабулов.

Второе заседание консультаций по Афганистану в Москве прошло 9 ноября. В дискуссии приняли участие заместители глав внешнеполитических ведомств и спецпредставители России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и США.

К ним впервые присоединилась делегация Политического офиса движения талибов в Дохе.