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Представитель «Талибана» опроверг поставку Москвой оружия талибам

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Россия не поставляет оружие движению «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом сказал представитель политического крыла движения в Дохе Мухаммад Сохейл Шахин журналистам 9 ноября.

Заявление было сделано по итогам второго заседания Московского формата консультаций по Афганистану.

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Представитель движения отметил, что налаживание прямых переговоров с Кабулом возможно только после решения «проблемы присутствия внешних сил», пишет агентство «РИА Новости».

Об участии представителей политического офиса движения на заседании стало известно 3 ноября.

Как заявил на открытии конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, участие представителей «Талибана» является важным вкладом в создание условия для ведения прямого диалога с правительством.

Консультации по Афганистану проходят в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей стран. Приглашения были высланы Афганистану, Индии, Ирану, Казахстану, Киргизии, Китаю, Пакистану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану и США.

Также от Афганистана в российскую столицу направлены делегации Высшего совета мира этой страны. При этом в МИД страны заявили, что делегация не представляет правительство Афганистана.

Московский формат — новая площадка, созданная в 2017 году. Он предусматривает проведение консультаций по вопросу национального примирения в Афганистане путем ведения диалога между официальным Кабулом и движением «Талибан» (запрещено в РФ).

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