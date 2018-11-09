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Лавров заявил о возможности урегулировать ситуацию в Афганистане

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Глава российского МИДа Сергей Лавров поприветствовал в пятницу, 9 ноября, участников Высшего совета мира Афганистана, прибывших в Москву для переговоров по мирному урегулированию в стране. В числе участников встречи находятся представители запрещенной в России террористической организации «Талибан», которые согласились на переговоры с руководством Афганистана при посредничестве Москвы.

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«Россия готова совместно с другими странами делать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Афганистане. Сделать это можно только с участием всех сторон», — передает слова российского министра телеканал «Звезда».

Как отметил Лавров, диалог крайне необходим на фоне непрекращающихся попыток террористов превратить Афганистан в свой новый плацдарм в Центральной Азии. Допустить, чтобы территория страны стала ареной битвы для внешних игроков, нельзя, подчеркнул он.

Встреча проходит в «Президент-отеле» в закрытом формате. Глава российского внешнеполитического ведомства назвал конференцию в Москве первым шагом на пути к национальному примирению в Афганистане.

Ранее в этот же день первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил в беседе с «Известиями», что сам факт встречи в Москве 9 ноября уже является успехом. При этом он предупредил, что от нее не стоит ждать прорывных достижений.

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