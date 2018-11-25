Послом Афганистана в США впервые стала женщина

Послом Афганистана в Соединенных Штатах впервые стала женщина — Роя Рахмани сменила Хамдуллу Мохиба, получившего в августе должность советника президента страны.

Как в воскресенье, 25 ноября, сообщил телеканал 1TV, до назначения Рахмани работала послом Афганистана в Индонезии. В сообщении уточняется, что на своем предыдущем посту дипломат достигла успехов и скоро начнет работу в Вашингтоне, отмечает «Федеральное агентство новостей».

30 октября президент США Дональд Трамп в ходе дискуссии с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом оспорил все предложения министра по стратегии в Афганистане. Мэттис предлагал главе государства сотрудничество с другими странами региона, увеличение военного контингента в Афганистане, обучение местных сил безопасности и отправку военных советников и достижение перемирия в стране.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года. Боевой контингент покинул страну в 2014 году, а с 1 января 2015 года стартовала небоевая миссия «Решительная поддержка»: в ней заняты примерно 14 тыс. американских военнослужащих.