Оптимизм вопреки: выставка фотографа «Известий» показывает иную войну

В фотоцентре Союза журналистов России выставили работы известинца Александра Секретарева. 30 лет назад он погиб в Афганистане, где работал по заданию редакции. «Взгляд в будущее» — дань памяти журналисту, видевшему ужасы войны, но сохранившему светлый взгляд на мир.

В экспозиции представлено около 70 работ фотокорра «Известий» — малая часть его творческого наследия. Как ни парадоксально, но мирная жизнь представлена в черно-белых снимках, а афганские снимки — в цвете. Поэтому образ войны получился более ярким, красочным. И — позитивным. Впрочем, мастер мог наполнить оптимизмом любые сюжеты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В служебных командировках Саша исколесил СССР от Камчатки до русского Севера, — рассказал «Известиям» директор фотоцентра Валерий Никифоров. — Он любил поездки. Там — «на натуре», будь то родное Подмосковье, Урал, Прибалтика, Камчатка — находил самое интересное и самое нужное.

Вот бабушка на гармошке растянула меха, комсомольцы, отправляющиеся на БАМ, семья на утренней гимнастике или новоселы, перевозящие на лошади холодильник... Любил фотограф простых людей, с их маленькими радостями. Моменты, сохранившиеся на пленке Секретарева, полны света, надежды и любви. Отсюда и название экспозиции — «Взгляд в будущее».

Несмотря на внешнюю суровость некоторых сюжетов и персонажей, репортажи Секретарева были, можно сказать, нежными. В деревне он находил не пьяниц, покосившиеся дома и разрушенные церкви, а веселых балалаечников, народные гуляния, детей, играющих в футбол... И казалось, что этот вечный праздник в его работах будет всегда. Но в мае 1988 года случилась командировка в Афганистан.

Он сам хотел полететь в Кабул — считал важным увидеть происходящее на войне своими глазами. Работал энергично, с воодушевлением. Эта командировка в «горячую точку» стала первой и последней его поездкой туда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В нашем архиве представлено много снимков с афганской войны, — продолжает Валерий Никифоров. — На многих кадрах фоторепортеры запечатлели тяжелые моменты — ранения, смерть... Но у Саши даже фронтовые сюжеты были не жуткими. На снимках Секретарева солдат сажает деревце, нарядный женский батальон марширует в национальных одеждах, едет БМП, украшенный как свадебная машина. Саша был радостный фотограф. Он видел светлую сторону жизни везде. Это нетипично для военного корреспондента.

Фотокорреспондент «Известий» был первым отечественным журналистом во второй половине XX века, не вернувшимся из горячей точки. Этой осенью Александру Секретареву исполнилось бы 60 лет, и вот уже 30 лет прошло со дня его гибели. На перевале Саланг БМП, на котором находился фотограф, попал под обстрел «душманского» гранатомета. Машина перевернулась... Гибель журналиста на войне стала шоком для всей страны. Никто не думал, что в 1980-е годы журналист может не вернуться с задания. Трагическая новость была во всех СМИ страны. Посмертно Александра Секретарева наградили орденом Красной звезды.

С экспозиции работ военкора «Известий» фотоцентр начинает цикл выставок, посвященных афганской войне. В следующем году исполняется 40 лет со дня ввода войск в Афганистан. «Взгляд в будущее» работает до 9 декабря. Затем, по просьбе земляков Секретарева, его работы увезут в родной город фотографа — Орехово-Зуево.