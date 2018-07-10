В Московском музее современного искусства открылась выставка выдающегося мастера фотографии Стива Маккарри. В экспозиции — более 80 работ американского художника из собрания Эрмитажа, в том числе знаменитая «Афганская девочка», известная также как «Афганская Мона Лиза». Обозреватель «Известий» поговорил с мэтром, приехавшим в Москву на вернисаж.

— Каждый день в мире появляются миллионы фотографий. Но что делает фотографию произведением искусства? Где грань между просто хорошим, качественным снимком и работой, достойной попасть в коллекцию Эрмитажа?

— Великой становится та фотография, которую нельзя забыть. В наши дни делается много снимков, но я не думаю, что все они оставляют какой-то отпечаток в душе. По-настоящему великий кадр меняет зрителя. Для этого нужна особая энергия, магия, электрический заряд.

— Когда вы снимаете, то ставите цель создать произведение искусства? Или просто ловите момент?

— Когда делаешь снимок, таких глубоких раздумий нет. Ты здесь и сейчас смотришь в объектив и нацелен только на то, чтобы правильно передать эмоции, настроение и ситуацию.

— Вашу самую известную фотографию называют «Афганская Мона Лиза». И действительно, композиционное сходство с женскими образами Ренессанса очевидно. Повлияла ли на вас классическая живопись?

— Конечно, шедевры эпохи Возрождения оказывают влияние. Ты так или иначе испытываешь на себе воздействие искусства, музыки, работ других фотографов. Но создавая именно этот снимок, я не думал о композиции. Важнее было определенное освещение.

— Когда фотограф делает кадр, он так или иначе вмешивается в реальность: выбирает то, что ему необходимо. Что важнее: передать правду ситуации или смоделировать художественное высказывание?

— Трудно сказать. Всё это субъективно и сильно зависит от того, кто выступает заказчиком фотографии. Когда работаешь на журнал или газету, от тебя как фотографа требуется передать реальность. Никого не интересует твоя точка зрения. Но когда работаешь на себя, нужно, напротив, продемонстрировать личное представление о реальности.

— Что для вас интереснее?

— Конечно, второе. Мне гораздо важнее передать на фотографиях собственное восприятие. Я путешествую по разным странам, изучаю новые места и показываю то, что мне интересно. Это передача моего индивидуального видения, толкование реальности.

— Вы приехали в Москву в день победы российской сборной над испанцами на чемпионате мира по футболу. После матча отправились на Никольскую улицу снимать болельщиков. Что вы увидели, почувствовали?

— Эмоции, которые я наблюдал на Никольской, были просто потрясающими. Хотя футбол и не является главным видом спорта в России, в отличие от хоккея, вашей стране удалось показать нечто невероятное. Празднование этого события завораживало. Победа сборной объединила людей, дала всем им чувство личной победы. И это настоящий успех, потому что Россия выиграла у одной из сильнейших команд мира.

У болельщиков Италии, Бразилии, Франции свои традиции празднования побед. Теперь мы увидели, как отмечают победы российские фанаты. На Никольской было всеобщее ликование. Эмоции зашкаливали.

— Вижу, успехи нашей сборной не оставили вас равнодушным.

— Нужна была страна, которая бы нарушила устоявшийся расклад в мире футбола. Россия показала выдающийся результат, основанный на умении, опыте, проявленных игроками качествах. Ваш вратарь (Игорь Акинфеев. — «Известия») — просто удивительный, он был героем матча. Здесь сыграло все: и удача, и подготовка, и многолетний труд. Ему не просто повезло в конкретную секунду — мы увидели еще и огромное мастерство. Потрясающий момент!

По опыту Олимпийских игр мы знаем, что Россия умеет показать себя в спортивных соревнованиях — взять тот же хоккей. Но в футболе ваша страна никогда не демонстрировала таких прекрасных достижений до этого чемпионата.

— Вы бывали в России не раз. Как наша страна изменилась за последнее время, как изменились люди?

— В Москве и Санкт-Петербурге произошли колоссальные изменения, и их много. Возможно, за пределами двух столиц это не так очевидно, но существенная разница между крупными городами и провинцией имеет место в любой стране. В российских мегаполисах мы видим красивые рестораны, отели, магазины, множество стильных людей на улицах. Раньше всего этого не было — по крайней мере, в такой концентрации. Сегодняшняя Москва — такая же европейская столица, как Лондон, Париж или Рим.

Кстати, если говорить о скорости преображения городов, то во всем мире, в том числе и в Америке, изменения происходят очень медленно. В России же я вижу колоссальный прогресс по сравнению со временем моего первого приезда (а это было лет 30 назад). Люди ощущают себя свободными, они могут говорить о чем угодно, обмениваться мнениями, путешествовать…

— Тем не менее в представлениях о России еще существует немало стереотипов.

— Именно поэтому так важно для людей иметь возможность путешествовать. Нам постоянно твердили одни и те же вещи про Россию, и это стало причиной формирования однобокого мнения о вашей стране. Но когда ты приезжаешь сюда, то видишь совсем иное. Прекрасные люди, нет полиции на каждом шагу. Вы, ребята, здесь модно одеты, у вас не растут две головы… (смеется) Здесь хорошо!

— Как бы вы сформулировали главную черту русских людей, познакомившись с ними и увидев их через объектив фотокамеры?

— Очень дружелюбные, очень щедрые, с фантастическим чувством юмора.

— Согласны ли вы, что русские женщины — самые красивые в мире?

— Я не могу ответить на этот вопрос — здесь моя жена (смеется)! Но я слышал об этом от своих друзей

— Вы прошли большой путь, были во множестве стран, видели много событий. Если бы вы могли дать совет себе 20-летнему, что бы вы сказали?

— Мой совет: «Фотографируй свою жизнь, все маленькие моменты жизни». Вот почему так важен мобильный телефон — он помогает снимать здесь и сейчас.