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Взрыв прогремел во время свадьбы в Кабуле

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Фото: Global Look Press/Rahmatullah Alizadah
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Взрыв прогремел во время свадебной церемонии в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает в субботу, 17 августа, «Би-би-си».

По словам очевидцев, инцидент произошел около 22:40 по местному времени (21:10 мск), подорвался террорист-смертник. Ответственность за произошедшее пока на себя никто не взял.

Как отмечается, пострадало множество человек, могут быть жертвы. По данным Khaleej Times, травмы получили по меньшей мере 20 человек.

7 августа в центре афганской столицы прогремел мощный взрыв. У здания управления полиции на западе города сдетонировал автомобиль, начиненный взрывчаткой. Ответственность взяло на себя радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ).

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