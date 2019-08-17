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Взрыв прогремел в ресторане на северо-востоке Китая

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Фото: TASS/Zuma/Xinhua
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Четыре человека погибли, 16 пострадали в результате мощного взрыва, прогремевшего в одном из ресторанов китайского города Бэйпяо (провинция Ляонин). Об этом 17 августа сообщило издание «Хуаньцю шибао».

Отмечается, что инцидент произошел вечером пятницы. Все пострадавшие госпитализированы, состояние троих оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа, пишет ТАСС.

На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.

12 августа сообщалось, что хлопок газа произошел в одной из московских квартир.

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