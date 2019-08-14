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Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40

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Фото: TACC/Андрей Березкин
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Число пострадавших в результате серии взрывов на военном складе под Ачинском выросло до 40 человек. Об этом «РИА Новости» сообщила официальный представитель Минздрава Красноярского края Зоя Масленникова в среду, 14 августа.

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«Во время первой волны 14 пострадали, 1 погиб. Во вторую волну — 25 (пострадавших. — Ред.)», — пояснила представитель ведомства. Стационарная помощь оказывается восьми раненым, на дому лечится 31 пострадавший.

5 августа на cкладе боеприпасов под Ачинcком произошел пожар. Когда боеприпасы начали взрываться, спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе 20 км. Cпустя два дня замминистра обороны Дмитрий Булгаков, посетивший место ЧП, заявил, что склад больше не представляет угрозы населению.

Новые взрывы на полигоне под Ачинском прогремели в пятницу, 9 августа. Как сообщили в Минобороны России, к детонации боеприпасов привело попадание молнии в снаряд. Горение на складах было ликвидировано спустя два дня, пишет «Газета.ру».

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил завершить ремонт в селах, пострадавших от взрывов, в течение двух недель.

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