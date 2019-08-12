Названа причина взрыва газа в жилом доме в Москве

Хлопок газовоздушной смеси в жилом доме в Москве произошел из-за нарушений правил пользования газовым оборудованием. Об этом сообщили в ГУ МЧС по столице 12 августа.

«По предварительной версии, происшествие по адресу: ул. Нагорная, 18 к. 3 произошло из-за нарушения правил безопасного пользования газовым оборудованием хозяевами квартиры», — заявили в пресс-службе ведомства ТАСС.

Хлопок газа в квартире на юго-западе Москвы произошел ранее в этот день. За взрывом последовал пожар на площади 5 кв. м, который удалось быстро потушить.

В результате образовался завал на площади 40 кв. м, несущие конструкции целы. Никто не пострадал.

Изначально утверждалось, что хлопок произошел в доме, где проводится капремонт, во время пусконаладочных работ с внутридомовым оборудованием. Однако данную версию опровергли столичные власти, заявив, что капремонт касается только замены труб водоснабжения в подвале дома.