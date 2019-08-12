Власти Москвы рассказали подробности взрыва в доме на Нагорной улице

Капитальный ремонт в доме на Нагорной улице в Москве, где произошел взрыв, не касался ни газоснабжения, ни электричества. Велась только замена труб водоснабжения в подвале, заявил зампрефекта Юго-Западного административного округа города Москвы Анзор Алисултанов.

Пострадавших в результате происшествия нет. В квартире зарегистрированы два человека, в момент ЧП никого из них дома не было, сообщил чиновник. Дочь сейчас в другом городе и едет домой, а мать — в Москве и скоро прибудет, передает ТАСС.

В самой квартире в момент происшествия работы не велись, отметил Алисултанов.

В результате хлопка несущие конструкции дома не пострадали. При визуальном осмотре заметны небольшие повреждения перегородок между квартирами и между комнатами. После взрыва началось возгорание на площади 5 кв. м, его быстро потушили, не залив соседних квартир.

Ранее в доме 18, корпус 3 по Нагорной улице произошел взрыв в одной из квартир второго этажа. Сообщалось, что он может быть связан с капремонтом.