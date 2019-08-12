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В доме на юго-западе Москвы взорвался газ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа. В здании обрушена одна стена.

По предварительным данным, ЧП произошло в доме 18, корпус 3 по Нагорной улице. Информации о пострадавших нет, сказал источник ТАСС.

По информации РЕН ТВ, квартира, в которой произошел взрыв, разрушена, под завалами могут быть люди.

Источник агентства «Интерфакс» сообщил, что в результате происшествия пострадал как минимум один человек. По его словам, в доме проводится капремонт, хлопок газа произошел при пусконаладочных работах с внутридомовым оборудованием.

31 июля в поселке Боровский Тюменской области произошел взрыв газа в частном доме. В результате ЧП погибли мужчина и десятилетний ребенок.

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