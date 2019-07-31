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Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области

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Фото: 72.mchs.gov.ru
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Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области. Об этом сообщает в среду, 31 июля, «РИА Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Инцидент произошел в 05:00 по местному времени (03:00 мск). После взрыва начался пожар. В 05:48 (03:48 мск) спасатели локализовали возгорание, в 06:04 (04:04 мск) его ликвидировали.

«Под завалами были обнаружены тела десятилетнего ребенка и мужчины», — рассказал собеседник агентства.

Как отмечается на сайте главного управления МЧС по региону, в тушении пожара участвовало 56 человек, было задействовано 22 единицы техники. Причины и все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.

19 июля один человек пострадал в результате хлопка газа в многоквартирном доме в Свердловской области. Мужчину госпитализировали с ожогами 30% тела.

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