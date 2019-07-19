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Хлопок газа произошел в двухэтажном доме на Урале

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Фото: МЧС РФ
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Человек пострадал в результате хлопка газа в многоквартирном доме в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Хлопок газовоздушной смеси произошел утром 19 июля в Асбестовском поселке Алапаевского городского округа в квартире двухэтажного 16-квартирного дома, сообщает телеканал «360». Пострадал 68-летний хозяин квартиры, которого госпитализировали с ожогами 30% тела. Также от хлопка оказалась повреждена оконная рама в квартире, а также внутренние деревянные межквартирные перегородки в трех квартирах.

Возгорания после хлопка не последовало, но произошло воспламенение от газового баллона, который подтекал. Эвакуацию жильцов не проводили. Устанавливается причина произошедшего. По данным МЧС, дом не был газифицирован. В ведомстве добавили, что создана специальная комиссия, которая по результатам обследования дома примет решение о разрушениях.

«ЧП, о котором идет речь, не связано с криминальными проявлениями. Это элементарное безалаберное отношение к правилам обращения с газовым оборудованием», — приводит сайт kp.ru слова пресс-секретаря областного полицейского главка Валерия Горелых

Как рассказал ТАСС глава Алапаевского городского округа Сайгид Билалов, дом является кирпичным, но внутренние стены деревянные. Все квартиры приватизированы и находятся в частной собственности. Вопрос о расселении пока не стоит.

7 июля сообщалось, что два человека пострадали при взрыве газа в ресторане Ростова-на-Дону.

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