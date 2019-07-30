Пять человек погибли в результате взрыва в Пакистане

Пять человек погибли, еще 34 получили ранения в результате взрыва в пакистанском городе Кветта. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил телеканал Dunya News.

По его данным, инцидент произошел в 19:19 по местному времени (17:19 мск). Среди погибших один полицейский. Как уточняется, взрыв прогремел у отделения полиции, несколько зданий получили повреждения. Раненые доставлены в больницы.

По предварительным данным, причиной инцидента стало взрывное устройство, установленное на мотоцикле, припаркованном вблизи полицейской машины.

19 июля два человека погибли и еще 10 получили ранения и были госпитализированы после взрыва в Кабуле.