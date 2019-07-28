Кандидат в вице-президенты Афганистана пострадал при взрыве в Кабуле

Не менее двух человек погибли и 25 пострадали при взрыве в офисе политического движения Green Trend в столице Афганистана Кабуле. Движение возглавляет кандидат на пост вице-президента страны Амрулла Салех. Об этом пишет агентство Reuters в воскресенье, 28 июля.

Взрыв прогремел недалеко от частного университета Галиб на площади Шахид. Затем в офис Green Trend ворвались вооруженные люди. В результате Салех получил ранение, после чего его увели в укрытие.

Амрулла Салех известен своей резкой антипатией к движению «Талибан» (запрещено в РФ) и другим радикальным исламистским группировкам. Он также поддерживает этническое меньшинство таджиков.

В настоящий момент ни одна группировка или вооруженное объединение не взяли на себя ответственность за нападение.

Ранее 19 июля два человека погибли и еще не менее 10 получили ранения и были госпитализированы после взрыва в Кабуле.