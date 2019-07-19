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Два человека погибли при взрыве в Кабуле

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Фото: REUTERS/Parwiz
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Два человека погибли после взрыва в Кабуле (Афганистан). Не менее десяти получили ранения и госпитализированы, рассказали в правоохранительных органах.

Взрыв прогремел рядом со входом в здание университета. По словам представителя городской полиции Фарамаза Фирдау, силовики обезвредили еще одну бомбу, которая была заложена неподалеку, передает Reuters.

По словам студентов, взрывное устройство сработало в момент, когда у входа находилась группа учащихся, пришедших на экзамен. Один из очевидцев сообщил, что после взрыва загорелась стоявшая рядом машина.

Ни одна из экстремистских группировок региона пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

1 июля при взрыве рядом со зданием Федерации футбола Афганистана пострадали 68 человек. В спортивной организации заявили, что здание также повреждено.

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