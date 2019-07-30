Не менее 10 человек погибли в результате падения самолета в Пакистане

По меньшей мере 10 человек погибли в результате падения легкомоторного самолета в Пакистане, сообщила во вторник, 30 июля, газета The News International.

По информации издания, лайнер рухнул в городе Равалпинди в районе жилого квартала. Вскоре на месте падения воздушного судна произошел пожар.

В результате произошедшего ранения получили не менее 12 человек. Как уточняется, среди погибших — двое пилотов. В настоящий момент на месте работают спасатели.

29 июля легкомоторный самолет упал на автостраду А-26 около города Алессандрии в Италии. В результате погиб пилот.