Лидер Rammstein поуправлял самолетом по пути в Москву

Лидер немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн сел за штурвал самолета на пути в Москву. Об этом он рассказал в Instagram.

На фото видно, что музыкант сидит в кресле пилота частного лайнера.

По данным РЕН ТВ, скорость самолета составляет 673 км/ч.

Концерт Rammstein состоится 29 июля в Москве на стадионе «Лужники» в понедельник. 2 августа группа выступит в Санкт-Петербурге.

29 мая сообщалось, что группа Rammstein выпустила новый клип на песню Ausländer.