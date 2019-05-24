Лобода впервые показала фото дочери от солиста Rammstein

Певица Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду, родившуюся, предположительно от фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Артистка разместила снимок девочки в своем Instagram в пятницу, 24 мая.

«Нашей любви 1 год», — гласит подпись к фото.

Как отмечает сайт kp.ru, Лобода нарядила ребенка в платье и сандалии от Dolce & Gabbana.

Певица родила дочь в прошлом году в одной из клиник Лос-Анджелеса, где появились наследники многих голливудских звезд. Поклонники артистки уверены, что отцом ребенка является Линдеманн, и звезда назвала малышку в честь отца.

Лобода познакомилась с солистом Rammstein несколько лет назад на музыкальном фестивале «Жара» в Баку и, по слухам, у них был роман. При этом сама певица до сих пор не комментирует слухи о романе с 56-летним рокером. Линдеман же назвал их отношения «тайной двух людей».