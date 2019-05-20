Певицу МакSим выписали из больницы

Российскую певицу Марину Абросимову, выступающую под псевдонимом МакSим, в понедельник, 20 мая, выписали из больницы. Об этом сообщила ее продюсер Маргарита Соколова.

«Позади все переживания и непростые времена. МакSим выписали из больницы, и она уже дома», — написала представитель артистки в своем Instagram.

Также она перечислила даты нескольких предстоящих концертов МакSим и анонсировала работу над новой песней.

МакSим попала в аварию 23 апреля по дороге в аэропорт в одной из стран Европы. Машина артистки вылетела с дороги в кювет. После госпитализации у нее диагностировали множественные ушибы и гематомы, из-за них у певицы начался воспалительный процесс, поднялась высокая температура.

В начале мая МакSим пошла на поправку и ее частным самолетом доставили в Москву.