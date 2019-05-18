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Бритни Спирс опровергла слухи о завершении карьеры

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американская певица Бритни Спирс заявила, что скоро вернется на сцену, пишет TMZ.

По данным портала, на вопрос журналистов, будет ли артистка снова выступать, Бритни ответила: «конечно».

15 мая ее менеджер Ларри Рудольф заявил, что, учитывая состояние исполнительницы после выписки из психиатрической клиники, она, вероятно, завершит карьеру.

В то же время в соцсетях Спирс опубликовала репетицию танцевального номера, как пишет портал, для будущего концерта.

4 апреля 37-летняя Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику. Она была признана недееспособной еще в 2007 году после сильного нервного срыва из-за развода. В этот раз причиной ухудшения состояния певицы стала болезнь ее отца.

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