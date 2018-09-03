Бритни Спирс во время концерта забыла, где она выступает

Известная американская певица Бритни Спирс во время тура по Великобритании забыла, в каком городе она выступает.

Как сообщает портал NME, в перерыве между песнями артистка обратилась к публике, перепутав название города.

Пытаясь «завести» толпу, Бритни прокричала: «Как дела, Бирмингем?», хотя выступала в Блэкпуле.

Однако ошибку певица сразу осознала и поправила себя: «Я имею в виду Блэкпул».

В мае сообщалось, что бортпроводник авиакомпании Ryanair во время рейса повторил легендарный танец Бритни Спирс на песню Toxic.