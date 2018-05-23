Прямой эфир

Бортпроводник в полете повторил легендарный танец Бритни Спирс

0
Фото: Рен-ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилось видео, на котором бортпроводник авиакомпании Ryanair во время рейса спародировал танец из популярного в нулевые годы клипа Бритни Спирс на песню Toxic, в котором она играла стюардессу.

Стюард по имени Паоло скинул с себя пиджак перед пассажирами рейса Жирона–Борнмут, а затем стал повторять движения певицы, пишет британская Daily Mail.

Многие пассажиры начали снимать танцующего бортпроводника на мобильные телефоны.

Коллега Паоло также заснял его эпический танец на телефон. Для этого он даже лег на пол.

10 апреля появилось сообщение, что хакеры удалили самый просматриваемый за всю историю YouTube клип на песню Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки. К 5 апреля клип набрал 5 млрд просмотров на YouTube и установил абсолютный рекорд для этого видеохостинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Момент задымления в японском самолете попал на видео
Хакеры удалили самый просматриваемый клип в истории YouTube

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017