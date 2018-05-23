Бортпроводник в полете повторил легендарный танец Бритни Спирс

В Сети появилось видео, на котором бортпроводник авиакомпании Ryanair во время рейса спародировал танец из популярного в нулевые годы клипа Бритни Спирс на песню Toxic, в котором она играла стюардессу.

Стюард по имени Паоло скинул с себя пиджак перед пассажирами рейса Жирона–Борнмут, а затем стал повторять движения певицы, пишет британская Daily Mail.

Многие пассажиры начали снимать танцующего бортпроводника на мобильные телефоны.

Коллега Паоло также заснял его эпический танец на телефон. Для этого он даже лег на пол.

10 апреля появилось сообщение, что хакеры удалили самый просматриваемый за всю историю YouTube клип на песню Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки. К 5 апреля клип набрал 5 млрд просмотров на YouTube и установил абсолютный рекорд для этого видеохостинга.