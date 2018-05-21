Прямой эфир

Момент задымления в японском самолете попал на видео

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задымление произошло на борту японского авиалайнера во время вылета из Токио. Видеозапись происшествия появилась в Сети.

Инцидент произошел во время взлета самолета Boeing 767 авиакомпании All Nippon Airways в токийском аэропорту Нарита 21 мая в 09:50 по местному времени. Самолет должен был вылететь в международный аэропорт Гонконга. Из-за происшествия рейс перенесли, пишет Daily Mail.

Все 137 пассажиров и члены экипажа прошли медосмотр, сообщает телеканал «360».

По предварительным данным, причиной задымления могла стать утечка масла из двигателя воздушного судна. На кадрах видно, как салон самолета заполняет едкий белый дым, а также слышны крики пассажиров и стюардесс.

Ранее, 18 мая, авиакатастрофа произошла в кубинской Гаване. Пассажирский Boeing 737-200, летевший в Ольгин, разбился спустя несколько минут после вылета из аэропорта Хосе Марти. В результате крушения погибли 110 человек из 113 находившихся на борту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет из Турции экстренно сел в Волгограде из-за разгерметизации
Прокуратура проверяет аварийную посадку самолета во Внуково

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017