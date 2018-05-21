Момент задымления в японском самолете попал на видео

Задымление произошло на борту японского авиалайнера во время вылета из Токио. Видеозапись происшествия появилась в Сети.

Инцидент произошел во время взлета самолета Boeing 767 авиакомпании All Nippon Airways в токийском аэропорту Нарита 21 мая в 09:50 по местному времени. Самолет должен был вылететь в международный аэропорт Гонконга. Из-за происшествия рейс перенесли, пишет Daily Mail.

Все 137 пассажиров и члены экипажа прошли медосмотр, сообщает телеканал «360».

По предварительным данным, причиной задымления могла стать утечка масла из двигателя воздушного судна. На кадрах видно, как салон самолета заполняет едкий белый дым, а также слышны крики пассажиров и стюардесс.

Ранее, 18 мая, авиакатастрофа произошла в кубинской Гаване. Пассажирский Boeing 737-200, летевший в Ольгин, разбился спустя несколько минут после вылета из аэропорта Хосе Марти. В результате крушения погибли 110 человек из 113 находившихся на борту.