Менеджер Бритни Спирс допустил завершение ее карьеры

Менеджер американской певицы Бритни Спирс Ларри Рудольф заявил, что, учитывая состояние исполнительницы после выписки из психиатрической клиники, она может больше не вернуться на сцену. Об этом 15 мая пишет портал TMZ.

«На основе той необходимой информации, которую я и остальные работающие с ней профессионалы получаем, мне ясно, что ей не следует возобновлять концерты в Лас-Вегасе в ближайшем будущем и, возможно, больше никогда», — сказал он.

По словам Рудольфа, певица находится в тяжелой депрессии из-за болезни отца, в связи с чем были отменены ее концерты в Лас-Вегасе. Менеджер рассказал, что она не звонила ему несколько месяцев и, очевидно, не имеет желания выступать.

«Мне не хочется, чтобы она начала выступать, пока не будет полностью готова к этому физически, морально и с отдачей. Если это время не наступит никогда, то тогда так тому и быть. У меня нет ни желания, ни возможности заставлять ее работать снова», — подчеркнул он.

Ранее СМИ опубликовали фотографии, сделанные при выходе Спирс из психиатрической лечебницы в Беверли-Хиллз. Снимки шокировали фанатов, которые были напуганы небрежным внешним видом певицы.

4 апреля сообщалось, что 37-летняя Спирс попала в психиатрическую клинику. Она была признана недееспособной еще в 2007 году после сильного нервного срыва из-за развода. В этот раз причиной ухудшения состояния певицы называлась болезнь ее отца. Мужчина за последние несколько месяцев перенес две операции из-за внезапного разрыва толстой кишки.