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Группа Rammstein выпустила новый провокационный клип

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Фото: youtube.com/Rammstein Official
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Группа Rammstein выпустила новый клип на песню Ausländer. Видео появилось 28 мая на официальном YouTube-канале группы.

Судя по тексту, сама песня посвящена секс-туризму. В ролике группа мужчин высаживается на экзотическом острове, где их встречают местные аборигены. Они вместе развлекаются, танцуют, выезжают на охоту и предаются плотским утехам.

Колонисты также обучают местных жителей музыке, иностранным языкам и живописи. Клип заканчивается тем, что мужчины покидают остров, прощаясь с местными жительницами и белокурыми детьми, которые, по всей видимости, родились от них.

На лодку не успел один участников «экспедиции», и в конце видео он становится вождем местного племени.

Рок-группу основал в 1994 году Тилль Линдеманн, ставший ее вокалистом. Музыканты причисляют свои работы к жанру индастриал-метал. 29 июля Rammstein выступят в Москве в «Лужниках».

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