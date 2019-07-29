Легкомоторный самолет упал на автостраду в Италии

Легкомоторный самолет упал в понедельник, 29 июля, на автостраду А-26 около города Алессандрии в Италии, в результате этого погиб пилот.

Инцидент произошел утром, когда движение на автотрассе, соединяющей североитальянские области Лигурия и Пьемонт, было не очень оживленным, сообщает местное издание Blitz.

По словам очевидцев, после совершения рискованного маневра самолет упал на резервную полосу. При этом он не задел ни одного автомобиля.

На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники полиции, эксперты пытаются восстановить картину произошедшего. Им предстоит выяснить, упал ли самолет на автостраду или пилот пытался совершить экстренную посадку на дорогу. Личность погибшего летчика пока не установлена.

Накануне легкомоторный самолет «Бекас» упал в Черновицкой области на Украине, напоминает телеканал «360». Пострадали два человека — пилот и пассажир. Их госпитализировали.

Ранее 29 июля сообщалось, что лидер немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн сел за штурвал частного самолета на пути в Москву.