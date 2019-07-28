14 самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Екатеринбурга из-за погоды

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» в воскресенье, 28 июля, не смогли приземлиться 14 самолетов. Это произошло из-за сложных метеорологических условий, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«14 рейсов ушли на запасные аэродромы — в Тюмень, Уфу, Казань, Нижнекамск и Курган», — сообщили в аэропорту.

В пресс-службе добавили, что в данный момент аэропорт работает в штатном режиме — принимает и отправляет воздушные суда без ограничений.

В ночь на 28 июля в Екатеринбурге наблюдался плотный туман, синоптики объявили штормовое предупреждение. По данным областного управления МЧС, в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

19 июля сообщалось об отмене всех авиарейсов в аэропорту японского города Нагоя. Вылеты отменили из-за обнаруженного повреждения взлетно-посадочной полосы, в которую попала молния.