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В японском аэропорту отменили все рейсы из-за попадания молнии

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Фото: Global Look Press/Hermann Dobler
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Все авиарейсы в аэропорту японского города Нагоя были отменены из-за обнаруженного повреждения взлетно-посадочной полосы.

По предварительной информации, специалисты считают, что во взлетно-посадочную полосу попала молния, пишет «РИА Новости» со ссылкой на телекомпанию NHK.

На данный момент неизвестно, сколько времени потребуется на ремонт. Отмечается, что с утра пятницы, 19 июля, уже отменили 12 авиарейсов.

19 июля стало известно, что восемь человек пострадали в результате эвакуации из самолета Nordwind Airlines, который не смог вылететь из Шереметьево в Ереван из-за сильного задымления. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Московской области.

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