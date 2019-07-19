Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в Шереметьево

Восемь человек пострадали в результате эвакуации из самолета Nordwind Airlines, который не смог вылететь из Шереметьево в Ереван из-за сильного задымления. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Московской области.

Как пишет ТАСС, эвакуация проходила по надувным трапам, восемь человек пострадали, из них двое госпитализированы. В самом аэропорту факт происшествия с задымлением подтвердили.

Самолет по техническим причинам вернулся обратно после вылета. На данный момент авиакомпания принимает решение, как дальше будут перевозиться пассажиры, пишет РЕН ТВ.

В четверг, 18 июля, сообщалось, что самолет с детьми, направляющимися в детский центр «Океан», вылетел из Москвы во Владивосток после задержки более 12 часов.