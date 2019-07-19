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Штрафы за задержку рейсов и багажа предложили поднять в 10 раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.

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Это предусмотрено поправками ко второму чтению в законопроект, ужесточающий ответственность авиакомпаний перед клиентами. «Известия» ознакомились с документом. По словам одного из авторов поправок, члена комитета Госдумы по транспорту Максима Сураева, штрафы могут вырасти с 25 до 250 рублей за каждый час опоздания.

«Это особенно актуально в ситуациях, когда пассажиры сутки напролет ждут свои вещи. Такая мера будет стимулировать авиакомпании работать лучше и доставлять багаж своевременно», — сказал парламентарий.

По мнению Сураева, ужесточение ответственности авиакомпаний за задержку выдачи багажа позволит избежать таких ситуаций, как та, что сложилась недавно в Шереметьево. В Минтрансе «Известиям» заявили, что поправки могут привести к чувствительному повышению стоимости перевозки для конечного потребителя.

Подробнее — в материале «Известий»:

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