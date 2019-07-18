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Названа сумма ущерба от попытки угона самолета в ХМАО

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Фото: РИА Новости/Артур Борисов
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Ущерб от угона пассажирского самолета в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре превысил 2 млн рублей. Такие данные были озвучены в суде, где рассматривается дело обвиняемого в преступлении жителя ХМАО Павла Шаповалова.

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В эту сумму входит вынужденная посадка в Ханты-Мансийске, простой судна и лизинговый простой, наземное обслуживание и направление резервного борта, передает ТАСС.

Ранее в июле психолого-психиатрическая экспертиза признала Шаповалова невменяемым.

Инцидент произошел 22 января. Шаповалов ворвался в кабину пилота воздушного судна, летевшего из Сургута в Москву, и потребовал направить самолет в Афганистан.

Командир экипажа совершил посадку в Ханты-Мансийске под предлогом дозаправки, там нарушителя порядка задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело об угоне самолета с угрозой применения насилия. Мужчине грозит наказание до 12 лет тюремного заключения. Он был помещен под стражу в СИЗО Нижневартовска. Позднее срок продлили до 21 июля с переводом в психиатрическую больницу.

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