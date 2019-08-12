Удар молнии уничтожил 40 прицепов на парковке в Каталонии

В муниципалитете Вентальо в Каталонии молния ударила в автостоянку и уничтожила 40 домов на колесах. Об этом пишет El Periodico.

Инцидент произошел утром 12 августа. Из-за удара молнии на парковке вспыхнул пожар, который распространился на площади 1,5 тыс. кв. м. Огонь перекинулся на прицепы.

В ликвидации были задействованы шесть пожарных расчетов. О погибших и пострадавших не сообщается.

Как уточняет ТАСС, проливные дожди обрушились на ряд населенных пунктов Каталонии 11 августа. Из-за сильных осадков оказались затоплены улицы, движение транспорта было затруднено.

10 августа природный пожар начался на испанском острове Гран-Канария (Канарский архипелаг), огнем охвачено более 1 тыс. га. Власти эвакуировали около тысячи человек.

По предварительным данным, причиной пожара стали сварочные работы, которые проводит 55-летний местный житель. Мужчина задержан по подозрению в пренебрежении мерами предосторожности.