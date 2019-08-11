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Автомобиль врезался в террасу бара в Испании

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Фото: Global Look Press/carlos sanchez
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По меньшей мере 10 человек, в том числе ребенок, пострадали в городе Жирона на северо-востоке Испании после того, как автомобиль врезался в террасу бара с посетителями. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщает газета El Pais.

По данным местной полиции, инцидент произошел в субботу около 23:15 по местному времени (00:15 11 августа мск). На место происшествия немедленно прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Самые тяжелые травмы получила четырехлетняя девочка, она была доставлена в больницу на вертолете.

Отмечается, что 18-летний водитель оставался на месте происшествия, тест на алкоголь показал, что он был трезв. По предварительной версии, автомобилист не справился с управлением.

Полиция проводит расследование инцидента.

В июле спортивный автомобиль врезался в толпу подростков во время гонки в Стивенидже в Великобритании. В результате пострадали 14 человек в возрасте от 14 до 17 лет.

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