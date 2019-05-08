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Автомобиль въехал в толпу детей в Японии

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Фото: youtube.com
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Автомобиль в результате аварии въехал в толпу детей в японском городе Оцу в префектуре Сига на острове Хонсю.

Инцидент произошел в среду, 8 мая. Как сообщает ТАСС со ссылкой на японские правоохранительные службы, две машины столкнулись на перекрестке, после чего один из автомобилей по инерции влетел в группу детей детсадовского возраста, которая в тот момент дожидалась зеленого сигнала светофора.

Известно, что дети находились на прогулке вместе с воспитателями. По последним данным, 13 человек были доставлены в больницу. Двое детей и один воспитатель находятся в бессознательном состоянии. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

25 марта сообщалось, что в Польше автомобиль BMW влетел в группу пешеходов.

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