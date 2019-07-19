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Спортивный автомобиль врезался в толпу подростков в Британии

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Фото: youtube.com
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Спортивный автомобиль врезался в толпу подростков во время гонки в Стивенидже в Великобритании. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

Один из автомобилей пытался выехать из-за поворота, когда в него врезался другой спорткар. От удара машину отбросило на болельщиков. В результате пострадало 14 человек в возрасте от 14 до 17 лет.

Свидетели отмечают, что некоторых подростков подбросило в воздух. Сейчас на месте происшествия работают более 30 аварийных служб. На данный момент неизвестно, был ли кто-либо из водителей арестован.

14 июля в Лондоне автомобиль наехал на группу пешеходов поздно вечером. В результате наезда автомобиля пострадали по меньшей мере семь человек.

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