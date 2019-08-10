Россиянина задержали в Турции по подозрению в краже испанской яхты

Яхту, которая была украдена в начале апреля 2019 года в испанском порту Пальмы, обнаружили у берегов Турции. Четыре находящихся на борту человека, в том числе гражданин России, задержаны. Об этом сообщает в субботу, 10 августа, пресс-служба Гражданской гвардии Испании.

Отмечается, что остальные задержанные являются уроженцами Турции. У подозреваемых были поддельные документы на яхту, стоимость которой составляет около €3,5 млн.

Для поиска судна была задействована система международного сотрудничества. Сначала яхта была замечена в Греции, а потом в Турции, передает ТАСС.

После проведенных в Испании обысков было начато расследование в рамках дела о краже яхты в отношении еще четверых человек, среди которых подданный Испании, а также граждане Венгрии, Германии и Португалии.

В конце июля сообщалось, что житель Корсики напал на яхту, на которой вместе с семьей отдыхал российский бизнесмен. Неизвестный мужчина с ножом доплыл до судна, стоявшего в 2 км от берега, забрался на него и вел себя агрессивно.