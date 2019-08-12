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При взрыве на военном складе в пригороде Багдада пострадали 13 человек

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Фото: Global Look Press/Carol Guzy
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По меньшей мере 13 человек пострадали в результате взрыва на военной базе в пригороде Багдада. Об этом заявили в минздраве республики в понедельник, 12 августа, сообщает Alsumaria TV.

«Все они имеют незначительные травмы и проходят лечение, а некоторые уже покинули больницу», — рассказал представитель ведомства Саиф аль-Бадер.

По данным телеканала, взрыв произошел во время утилизации старых боеприпасов на территории военной базы шиитского народного ополчения («Аль-Хашд аш-Шааби») в районе Эд-Дора к югу от Багдада. В результате ЧП несколько снарядов упали за пределами базы, в частности рядом с посольством США.

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