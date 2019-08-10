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Американский военнослужащий погиб во время операции в Ираке

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Фото: Global Look Press/U.S
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Американский военнослужащий погиб во время проведения операции иракскими силами безопасности (ИСБ) на северо-западе страны. Об этом говорится в заявлении штаба возглавляемой США международной антитеррористической коалиции, опубликованном в субботу, 10 августа.

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Согласно документу, погибший американец «оказывал содействие и консультативную помощь» иракским силам безопасности, которые проводили запланированную операцию в этой части страны. Имя военнослужащего будут держать в секрете до тех пор, пока не будут уведомлены ближайшие родственники, отмечает Reuters.

Других подробностей произошедшего не сообщается.

Всего за время операции «Непоколебимая решимость», которую с 2014 года проводит группа стран во главе с США в Ираке и Сирии, погибли 87 американских военнослужащих.

По данным на начало 2019 года, за прошедшие пять лет коалиция нанесла 33 921 удар, в результате которых были «непреднамеренно убиты по меньшей мере 1257 гражданских лиц».

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