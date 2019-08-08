В Ираке назвали опасными любые односторонние действия США в стране

Иракский парламентарий Саркаут Шамсулддин назвал опасными любые односторонние действия США на территории страны. Об этом он заявил «РИА Новости».

«Это действительно опасно, когда они (США — ред.) предпринимают односторонние действия, даже если это против Ирана, но на иракской земле», — цитирует его агентство.

Он добавил, что Вашингтону необходимо поговорить с Багдадом, прежде чем что-либо предпринимать.

Шамсулддин опасается, что в случае роста напряженности в отношениях между США и Ираном, эта ситуация может задеть и Ирак.

Для Багдада ощутимыми последствиями может обернуться, например, блокада Ормузского пролива, который является воротами страны.

Ситуация в Персидском заливе обострилась после инцидентов с танкерами. Так, 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС по подозрению в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Через шесть дней корабли, предположительно иранские, попытались остановить британский нефтяной танкер, но после отозвали требование.

13 июня были атакованы норвежский и японский танкеры, в нападении США обвинили Иран и 18 июля заявили, что сбили иранский беспилотник, который якобы представлял опасность американскому судну. На следующий день Иран задержал британский танкер Stena Impero за якобы нарушение международных правил и причастность к некоему инциденту с иранским рыболовецким судном.