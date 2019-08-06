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Роухани назвал конфликт с Ираном матерью всех войн

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США должны снять все санкции с Тегерана, если хотят вести переговоры. Об этом он сказал во вторник, 6 августа, во время встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Мир с Ираном — мать всего мира, а война с Ираном — мать всех войн», — цитирует Роухани Reuters.

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Иранский лидер также отметил, что выход США из ядерной сделки — стратегическая ошибка.

Правительство США 31 июля ввело санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. 1 августа стало известно, что Еврокомиссия продолжит сотрудничать с Джавадом Зарифом вопреки санкциям США.

18 июля глава иранского МИДа Джавад Зариф заявил, что Тегеран не выйдет из ядерной сделки, однако степень соблюдения условий будет зависеть от действий партнеров. 19 июля госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что президент Дональд Трамп готов начать переговоры с Ираном без предварительных условий.

Отношения между Ираном и США обострились после решения американского президента Дональда Трампа в мае 2017 года разорвать ядерное соглашение с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения исламской республикой условий сделки. В Тегеране подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

В мае 2019 года Соединенные Штаты обвинили ближневосточное государство в атаках на танкеры в Персидском и Оманском заливах. В июне Иран сбил американский беспилотник.

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