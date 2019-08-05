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Появилось видео с задымившимся иранским танком на соревнованиях в Подмосковье

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Фото: Стоп-кадр видео
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Танк команды военнослужащих Ирана задымился на соревнованиях по танковому биатлону в подмосковном Алабино. Видео инцидента в понедельник, 5 августа, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Как уточнили журналистам в пресс-центре Армейских международных игр – 2019, в результате задымления никто не пострадал.

«В ходе второго заезда танк экипажа иранской команды после преодоления брода не открыл жалюзи системы охлаждения двигателя танка, что привело к перегреву и задымлению моторного отсека танка», — цитирует сообщение пресс-центра ТАСС.

Мероприятие прошло 3 августа в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019) на подмосковном полигоне Алабино. Российская сборная выполнила задачу за 18 минут 55 секунд, побив рекорд 2017 года, составлявший 19 минут 10 секунд.

Пятые Армейские международные игры, проходящие под эгидой Минобороны России, начались 3 августа.

В играх участвует более 5 тыс. военных 36 армий, которые примут участие в 32 конкурсах на 25 полигонах в 10 странах. Площадки для их проведения предоставили Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Иран, Индия, Китай, Монголия, Казахстан и Узбекистан.

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