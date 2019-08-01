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Еврокомиссия продолжить сотрудничать с Джавадом Зарифом вопреки санкциям США

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Фото: Global Look Press/Depo Photos
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Представитель Европейской комиссии (ЕК) прокомментировал решение Соединенных Штатов ввести санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

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«Мы сожалеем об этом решении», — цитирует чиновника «РИА Новости». Он отметил, что ЕК продолжит сотрудничество с Зарифом как с самым высокопоставленным иранским дипломатом. Также он напомнил о важности поддержания дипломатических каналов с Тегераном.

31 июля представитель американской администрации сообщил, что США вводят санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, напоминает НСН.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что санкции против Зарифа показывают то, что США боятся высокопоставленного дипломата, передает RT.

Сам Зариф поблагодарил Вашингтон за то, что его посчитали такой «огромной угрозой для американских планов». По его словам, причина, по которой Соединенные Штаты «выделили» его, состоит в том, что он является «главным представителем Ирана во всем мире».

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