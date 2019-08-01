Глава МИД Ирана объяснил причину введения против него санкций США

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отреагировал на сообщения о введении против него американских санкций. Об этом министр написал в Twitter в среду, 31 июля.

По его словам, причина, по которой США «выделили» его, состоит в том, что он «главный представитель Ирана во всем мире». В своем сообщении Зариф поблагодарил Вашингтон за то, что его посчитали такой «огромной угрозой для американских планов».

«Это (санкции США. — Ред.) никак не влияет на меня или на мою семью, потому что у меня нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

О том, что США ввели в отношении Зарифа санкции, стало известно ранее, 31 июля. В американской администрации назвали министра «лицом иранского режима» для международного сообщества и обвинили его в распространении пропаганды о ядерной программе Тегерана, «создании террористических сетей», а также нарушении прав человека на территории исламской республики.

Представитель администрации США отметил, что Вашингтон продолжит кампанию «максимального давления» на Иран, пока ближневосточное государство не прекратит «безрассудную внешнюю политику», которая угрожает США и их союзникам.

Отношения между двумя государствами обострились после решения американского президента Дональда Трампа в мае 2017 года разорвать ядерное соглашение (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД) с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения исламской республикой условий сделки. В Тегеране подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

В мае 2019 года Соединенные Штаты обвинили ближневосточное государство в атаках на танкеры в Персидском и Оманском заливах. В июне Иран сбил американский беспилотник.

18 июля глава иранского МИДа Джавад Зариф заявил, что Тегеран не выйдет из ядерной сделки, однако степень соблюдения условий будет зависеть от действий партнеров. 19 июля госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что президент Дональд Трамп готов начать переговоры с Ираном без предварительных условий.