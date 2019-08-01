Прямой эфир

Глава МИД Ирана объяснил причину введения против него санкций США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отреагировал на сообщения о введении против него американских санкций. Об этом министр написал в Twitter в среду, 31 июля.

ЕС рубят, щепки летят: Евросоюз сократил до минимума полеты в Иран
США подтвердили, что могут ввести санкции против авиаперевозчиков за сотрудничество с Тегераном

По его словам, причина, по которой США «выделили» его, состоит в том, что он «главный представитель Ирана во всем мире». В своем сообщении Зариф поблагодарил Вашингтон за то, что его посчитали такой «огромной угрозой для американских планов».

«Это (санкции США. — Ред.) никак не влияет на меня или на мою семью, потому что у меня нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

О том, что США ввели в отношении Зарифа санкции, стало известно ранее, 31 июля. В американской администрации назвали министра «лицом иранского режима» для международного сообщества и обвинили его в распространении пропаганды о ядерной программе Тегерана, «создании террористических сетей», а также нарушении прав человека на территории исламской республики.

Представитель администрации США отметил, что Вашингтон продолжит кампанию «максимального давления» на Иран, пока ближневосточное государство не прекратит «безрассудную внешнюю политику», которая угрожает США и их союзникам.

Отношения между двумя государствами обострились после решения американского президента Дональда Трампа в мае 2017 года разорвать ядерное соглашение (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД) с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения исламской республикой условий сделки. В Тегеране подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

В мае 2019 года Соединенные Штаты обвинили ближневосточное государство в атаках на танкеры в Персидском и Оманском заливах. В июне Иран сбил американский беспилотник.

18 июля глава иранского МИДа Джавад Зариф заявил, что Тегеран не выйдет из ядерной сделки, однако степень соблюдения условий будет зависеть от действий партнеров. 19 июля госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что президент Дональд Трамп готов начать переговоры с Ираном без предварительных условий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иран призвал ЕС нормализовать отношения в нефтяной и банковской сферах
Глава МИД Ирана призвал Трампа решить конфликты дипломатией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017