Брат главы «Талибана» погиб при взрыве в мечети

Брат лидера радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) Хайбатуллы Ахундзады погиб в результате прогремевшего в пятницу, 16 августа, взрыва в мечети на западе Пакистана.

Всего при взрыве погибли как минимум четыре человека, сообщает Reuters.

Погибшего зовут Хафиз Ахмадулла, он был младшим братом лидера талибов.

Отмечается, что мечеть находится в 25 км от города Кветта.

Ранее 7 августа сообщалось, что по меньшей мере 18 человек погибли и более 100 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в столице Афганистана Кабуле.