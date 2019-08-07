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Власти Афганистана уточнили число жертв взрыва в Кабуле

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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
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Жертвами взрыва в Кабуле стали 14 человек, еще 145 получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на замглавы МВД Афганистана Хошала Садата 7 августа.

Садат уточнил, что среди погибших — четверо правоохранителей. Ранее телеканал TOLOnews со ссылкой на Минздрав сообщал о 18 убитых и более 100 пострадавших. Среди погибших есть женщины и дети. Также взрывом повредило ближайшие здания.

Как отмечает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение посольства России в Афганистане, граждан РФ среди погибших нет.

Мощный взрыв в центре афганской столицы прогремел утром 7 августа. У здания управления полиции на западе города сдетонировал автомобиль, начиненный взрывчаткой. Ответственность взяло на себя радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ).

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