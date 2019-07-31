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На автомагистрали в Афганистане произошел мощный взрыв

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Фото: Global Look Press/Rahmat Alizadah
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34 человека погибли в результате взрыва в афганской провинции Фарах.

Инцидент произошел утром в среду, 31 июля, на автомагистрали Кандагар–Герат, сообщает агентство ANI News. Среди погибших есть женщины и дети. 17 человек получили ранения, передает «РИА Новости».

Как отмечается, трагедия случилась через день после того, как в результате аналогичного взрыва, прогремевшего на рынке в провинции Кандагар, погибли трое детей, еще 23 человека пострадали.

19 июля два человека погибли и еще 10 получили ранения и были госпитализированы после взрыва в Кабуле.

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