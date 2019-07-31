На автомагистрали в Афганистане произошел мощный взрыв
34 человека погибли в результате взрыва в афганской провинции Фарах.
Инцидент произошел утром в среду, 31 июля, на автомагистрали Кандагар–Герат, сообщает агентство ANI News. Среди погибших есть женщины и дети. 17 человек получили ранения, передает «РИА Новости».
Как отмечается, трагедия случилась через день после того, как в результате аналогичного взрыва, прогремевшего на рынке в провинции Кандагар, погибли трое детей, еще 23 человека пострадали.
19 июля два человека погибли и еще 10 получили ранения и были госпитализированы после взрыва в Кабуле.