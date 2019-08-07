В результате взрыва в Кабуле пострадали 95 человек

Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 95. Об этом сообщило в Twitter издание TOLOnews со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана. Среди пострадавших есть женщины и дети, отмечает СМИ.

По предварительным данным, целью взрыва стало управление полиции одного из районов на западе Кабула. Ответственность за взрыв взяло на себя радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ), передает 1TVnews.

29 июля сообщалось о нападении террористической группировки на офис кандидата в вице-президенты Афганистана Амруллы Салеха. В результате атаки пострадали 20 человек.